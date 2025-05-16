Сборная Швеции нанесла Словении пятое поражение на чемпионате мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Швеции и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала шведская сборная со счётом 4:0.

Счёт во встрече был открыт на 26-й минуте. Заброшенной шайбой отметился Элиас Линдхольм с передач Микаэля Баклунда и Эрика Густафссона. На 39-й минуте Элиас Линдхольм с передач Маркуса Петтерссона и Филипа Форсберга оформил дубль.

На 52-й минуте Линдхольм забросил свою третью шайбу и упрочил преимущество шведской команды с передач Юнаса Бродина и Адама Ларссона. На 57-й минуте Маркус Юханссон с передач Эрика Густафссона и Симона Эдвинссона забил четвёртый гол и установил окончательный счёт в матче — 4:0.