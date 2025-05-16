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Швеция — Словения, результат матча 16 мая 2025, счет 4:0, ЧМ по хоккею 2025

Сборная Швеции нанесла Словении пятое поражение на чемпионате мира — 2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Швеции и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала шведская сборная со счётом 4:0.

ЧМ-2025 . Группа A
16 мая 2025, пятница. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
4 : 0
Словения
1:0 Линдхольм (Баклунд, Густафссон) – 25:04     2:0 Линдхольм (Петтерссон, Форсберг) – 38:05     3:0 Линдхольм (Бродин, Ларссон) – 51:13     4:0 Юханссон (Густафссон, Эдвинссон) – 56:08    

Счёт во встрече был открыт на 26-й минуте. Заброшенной шайбой отметился Элиас Линдхольм с передач Микаэля Баклунда и Эрика Густафссона. На 39-й минуте Элиас Линдхольм с передач Маркуса Петтерссона и Филипа Форсберга оформил дубль.

На 52-й минуте Линдхольм забросил свою третью шайбу и упрочил преимущество шведской команды с передач Юнаса Бродина и Адама Ларссона. На 57-й минуте Маркус Юханссон с передач Эрика Густафссона и Симона Эдвинссона забил четвёртый гол и установил окончательный счёт в матче — 4:0.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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