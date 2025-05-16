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Швейцария — Норвегия, результат матча 16 мая 2025, счет 3:0, ЧМ по хоккею 2025

Швейцария одержала победу над сборной Норвегии на ЧМ-2025, забросив три безответные шайбы
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Швейцарии и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали швейцарские хоккеисты со счётом 3:0.

ЧМ-2025 . Группа B
16 мая 2025, пятница. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 0
Норвегия
1:0 Андригетто (Кукан, Мальгин) – 08:56 (pp)     2:0 Хофман (Мой, Кнак) – 14:15     3:0 Мой (Майер, Фора) – 28:03    

На девятой минуте Свен Андригетто с передач Дина Кукана и Дениса Мальгина открыл счёт в матче. На 15-й минуте Грегори Хофман с передач Тайлера Моя и Симона Кнака удвоил преимущество Швейцарии. На 29-й минуте Тайлер Мой с передач Тимо Майера и Михаэля Форы забил третий гол в ворота норвежцев и установил окончательный счёт во встрече — 3:0.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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