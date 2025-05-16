Швейцария одержала победу над сборной Норвегии на ЧМ-2025, забросив три безответные шайбы

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Швейцарии и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали швейцарские хоккеисты со счётом 3:0.

На девятой минуте Свен Андригетто с передач Дина Кукана и Дениса Мальгина открыл счёт в матче. На 15-й минуте Грегори Хофман с передач Тайлера Моя и Симона Кнака удвоил преимущество Швейцарии. На 29-й минуте Тайлер Мой с передач Тимо Майера и Михаэля Форы забил третий гол в ворота норвежцев и установил окончательный счёт во встрече — 3:0.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.