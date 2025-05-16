ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 16 мая, календарь, таблица

Сегодня, 16 мая, в Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялись четыре матча группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 16 мая:
Группа A. Австрия — Франция — 5:2;
Группа В. Венгрия — Дания — 2:8;
Группа В. Швейцария — Норвегия — 3:0;
Группа А. Швеция — Словения — 4:0.
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.