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ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 16 мая, календарь, таблица

Сегодня, 16 мая, в Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялись четыре матча группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 16 мая:

Группа A. Австрия — Франция — 5:2;

Группа В. Венгрия — Дания — 2:8;

Группа В. Швейцария — Норвегия — 3:0;

Группа А. Швеция — Словения — 4:0.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.