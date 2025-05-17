Бобровский вышел на 19-е место среди всех вратарей НХЛ по количеству игр в Кубке Стэнли

36-летний российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский записал на свой счёт 105-й сыгранный матч в плей-офф НХЛ за карьеру. Шестую игру серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (текущий счёт серии 3-2 в пользу «Пантерз»), которая проходит в эти минуты в пригороде Майами Санрайзе (США, штат Флорида), Бобровский начал в стартовом составе.

Благодаря этому Сергей вышел на 19-е место по количеству сыгранных матчей в Кубке Стэнли среди всех вратарей в истории НХЛ, опередив Туукку Раска (104 матча). 18-ю строчку в этом рейтинге занимает Терри Савчук (106 матчей).

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