«Флорида» проиграла «Торонто», у Бобровского — 15 сейвов. Счёт в серии плей-офф — 3—3

В ночь на 17 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Остон Мэттьюс и Макс Пасиоретти.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил по ходу матча 15 спасений. Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.

После данной игры счёт в серии между командами стал равным, 3-3. Победитель противостояния будет выявлен в следующем, решающем матче, который состоится 19 мая. Начало встречи — в 2:30 мск.