«Флорида» проиграла «Торонто», у Бобровского — 15 сейвов. Счёт в серии плей-офф — 3—3
Поделиться
В ночь на 17 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 2:0.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер) – 46:20 0:2 Пасиоретти (Макманн, Доми) – 54:17
В составе победителей заброшенными шайбами отличились Остон Мэттьюс и Макс Пасиоретти.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил по ходу матча 15 спасений. Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.
После данной игры счёт в серии между командами стал равным, 3-3. Победитель противостояния будет выявлен в следующем, решающем матче, который состоится 19 мая. Начало встречи — в 2:30 мск.
Комментарии
- 17 мая 2025
-
05:35
-
03:15
- 16 мая 2025
-
23:56
-
23:41
-
23:36
-
23:28
-
23:10
-
22:54
-
22:22
-
21:52
-
21:28
-
21:18
-
20:46
-
20:28
-
20:14
-
20:00
-
19:55
-
19:47
-
18:58
-
18:54
-
18:38
-
18:34
-
18:27
-
18:16
-
17:48
-
17:38
-
17:18
-
16:52
-
16:22
-
15:55
-
15:45
-
15:34
-
15:17
-
15:00
-
14:38