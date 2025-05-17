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«Флорида» проиграла «Торонто», у Бобровского — 15 сейвов. Счёт в серии плей-офф — 3—3

«Флорида» проиграла «Торонто», у Бобровского — 15 сейвов. Счёт в серии плей-офф — 3—3
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В ночь на 17 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 2:0.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер) – 46:20     0:2 Пасиоретти (Макманн, Доми) – 54:17    

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Остон Мэттьюс и Макс Пасиоретти.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил по ходу матча 15 спасений. Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.

После данной игры счёт в серии между командами стал равным, 3-3. Победитель противостояния будет выявлен в следующем, решающем матче, который состоится 19 мая. Начало встречи — в 2:30 мск.

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