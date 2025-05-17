Бобровский чудом избежал травмы, получив мощнейший удар локтем в голову от одноклубника

В ночь на 17 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 2:0. По ходу матча произошёл опасный для российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского эпизод, в котором он чудом избежал травмы.

В одном из моментов во время атаки гостей в российского вратаря локтем въехал свой же одноклубник — Сэм Беннетт. Удар получился очень мощным и пришёлся в голову. После этого у Бобровского слетел защитный шлем и он ударился о ворота.

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Напомним, в данной игре Сергей совершил 15 спасений. Счёт в серии игр между командами стал равным — 3-3. Следующая, решающая игра состоится 19 мая.

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