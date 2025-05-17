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Остон Мэттьюс повторил редчайшее достижение в истории «Торонто» давностью 49 лет

Остон Мэттьюс повторил редчайшее достижение в истории «Торонто» давностью 49 лет
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Звёздный форвард и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс по ходу шестого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» повторил редчайшее клубное достижение.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер) – 46:20     0:2 Пасиоретти (Макманн, Доми) – 54:17    

Гости выиграли матч со счётом 2:0, а Мэттьюс стал автором победного гола. Таким образом, американец стал вторым капитаном в клубной истории, который смог забить победный гол в матче Кубка Стэнли, в котором клубу грозил вылет из турнира.

В последний и единственный раз такое удавалось Дэррилу Ситтлеру в шестой игре четвертьфинала 1976 года.

Напомним, теперь счёт в серии между командами стал равным, 3-3.

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