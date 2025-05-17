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СДК КХЛ вынес вердикт относительно силового приёма Шалунова на Робинсоне в матче финала

СДК КХЛ вынес вердикт относительно силового приёма Шалунова на Робинсоне в матче финала
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Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды второго матча финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» (4:1) и вынес следующие решения.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Локомотива» Максима Шалунова санкции, предусмотренные статьёй 28 дисциплинарного регламента КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в начале второго периода финальной серии Кубка Гагарина нападающий Шалунов провёл мощный силовой приём на форварде «Трактора» Чарльзе Робинсоне, после чего хоккеист гостей не сразу поднялся со льда и ушёл на скамейку только с помощью партнёров. Судьи изучали повтор эпизода, но удаления не усмотрели, заявив, что это был игровой момент.

Также на основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Локомотива» Павла Красковского и защитника ярославского клуба Андрея Сергеева санкции, предусмотренные статьёй 28 дисциплинарного регламента КХЛ.

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