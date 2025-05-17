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СДК КХЛ вынес вердикт относительно силового приёма Шалунова на Робинсоне в матче финала

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды второго матча финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» (4:1) и вынес следующие решения.

На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Локомотива» Максима Шалунова санкции, предусмотренные статьёй 28 дисциплинарного регламента КХЛ.

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Напомним, в начале второго периода финальной серии Кубка Гагарина нападающий Шалунов провёл мощный силовой приём на форварде «Трактора» Чарльзе Робинсоне, после чего хоккеист гостей не сразу поднялся со льда и ушёл на скамейку только с помощью партнёров. Судьи изучали повтор эпизода, но удаления не усмотрели, заявив, что это был игровой момент.

Также на основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Локомотива» Павла Красковского и защитника ярославского клуба Андрея Сергеева санкции, предусмотренные статьёй 28 дисциплинарного регламента КХЛ.