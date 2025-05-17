«Мы отправляемся на войну». Нападающий «Торонто» Пасиоретти — о седьмой игре с «Флоридой»

Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Макс Пасиоретти высказался о седьмой игре в серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (3-3).

«Мы отправляемся на войну», — приводит слова Пасиоретти журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.

В ночь на 17 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 2:0. Отметим, что победитель противостояния будет выявлен в следующем, решающем матче, который состоится 19 мая. Начало встречи — в 2:30 мск.