«Мы отправляемся на войну». Нападающий «Торонто» Пасиоретти — о седьмой игре с «Флоридой»
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Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Макс Пасиоретти высказался о седьмой игре в серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (3-3).
«Мы отправляемся на войну», — приводит слова Пасиоретти журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.
В ночь на 17 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 2:0. Отметим, что победитель противостояния будет выявлен в следующем, решающем матче, который состоится 19 мая. Начало встречи — в 2:30 мск.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер) – 46:20 0:2 Пасиоретти (Макманн, Доми) – 54:17
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