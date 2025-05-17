Генменеджер «Миннесоты» высказался о подписании контракта с Юровым

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал подписание трёхлетнего контракта новичка с нападающим Данилом Юровым.

«Молодому игроку очень сложно играть на позиции центра. Мы хотим увидеть его там, посмотреть, как он справится, и тогда будем двигаться дальше. Как и любой другой молодой игрок, он должен отрабатывать по всей длине площадки. Для него это будет действительно важно, особенно при нынешнем положении нашей команды», — приводит слова Герина Sportsnet.

«Миннесота» выбрала Юрова на драфте 2022 года под общим 24‑м номером. Нападающий — воспитанник «Металлурга». В текущем сезоне на счету игрока 51 матч и 26 (14+12) очков. Всего за команду в КХЛ форвард набрал 99 (49+50) очков за 279 игр. В 2024 году в составе магнитогорской команды выиграл Кубок Гагарина.