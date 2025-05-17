Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2025 на 17 мая

17 мая в Дании и Швеции продолжится чемпионат мира по хоккею — 2025. В этот день состоятся шесть матчей группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Расписание матчей ЧМ-2025 по хоккею 17 мая (время — московское):

13:20. Группа А. Финляндия — Латвия;

13:20. Группа В. США — Германия;

17:20. Группа А. Франция — Швеция;

17:20. Группа В. Чехия — Казахстан;

21:20. Группа А. Канада — Словакия;

21:20. Группа В. Дания — Норвегия.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.