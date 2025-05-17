Защитник Макар Хабаров продлил контракт с «Металлургом»

«Металлург» продлил соглашение с Макаром Хабаровым. Новый срок контракта с защитником рассчитан на два года – до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Хабаров стал игроком команды весной 2023 года. В составе «Металлурга» защитник стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина-2024. До «Металлурга» Макар Хабаров всю карьеру провёл в системе череповецкой «Северстали» и выступал за «Алмаз», «Ижсталь», Буран» и «Северсталь». В сезоне-2024/2025 на счету защитника 45 игр в регулярном чемпионате и шесть – в плей-офф. По ходу регулярки Макар набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+6». В играх на вылет игрок не отметился результативными баллами.