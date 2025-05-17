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«Куньлунь Ред Стар» проведет сезон-2025/2026 в Мытищах

«Куньлунь Ред Стар» проведет сезон-2025/2026 в Мытищах
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Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» уведомил КХЛ о том, что домашней ареной команды в сезоне-2025/2026 будет «Арена «Мытищи». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Китайский клуб провёл свой самый успешный сезон после переезда в город и остановился в шаге от зоны плей-офф. По итогам регулярного чемпионата — 2024/2025 клуб занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, одержав 28 побед в 68 матчах. Китайский клуб выходил в плей-офф единственный раз в своём первом сезоне в КХЛ.

Сезон КХЛ-2025/2026 — 18-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября 2025 года.

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