Фетисов: удивительно, что «Трактор» под руководством Гру играет в советский хоккей

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о стиле игры челябинского «Трактора» под руководством Бенуа Гру.

«Удивительно, что команда под его руководством играет в советский хоккей: креативный, комбинационный, непредсказуемый, интересный, там достаточно талантливые ребята. Всё то хорошее, что было у нас, иностранные тренеры потихоньку забирают», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Сегодня, 17 мая, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду ярославский «Локомотив».