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Фетисов: удивительно, что «Трактор» под руководством Гру играет в советский хоккей

Фетисов: удивительно, что «Трактор» под руководством Гру играет в советский хоккей
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о стиле игры челябинского «Трактора» под руководством Бенуа Гру.

«Удивительно, что команда под его руководством играет в советский хоккей: креативный, комбинационный, непредсказуемый, интересный, там достаточно талантливые ребята. Всё то хорошее, что было у нас, иностранные тренеры потихоньку забирают», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Сегодня, 17 мая, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду ярославский «Локомотив».

Матч «Трактор» — «Локомотив» 17 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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