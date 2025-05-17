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Чехия — Казахстан: онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 17:20

Чехия — Казахстан: онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 17:20
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Сегодня, 17 мая, в Дании и Швеции пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 17:20 по московскому времени на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоится игра между национальными командами Чехии и Казахстана. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2025 . Группа B
17 мая 2025, суббота. 17:20 МСК
Чехия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.

Календарь ЧМ-2025
Таблица ЧМ-2025
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