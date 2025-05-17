Нападающий Макс Комтуа в социальной сети поблагодарил «Динамо»

Канадский нападающий Макс Комтуа на своей странице в социальной сети поблагодарил московское «Динамо».

«Спасибо, «Динамо», — написал канадец, приложив видео с его игрой за бело-голубых.

В дебютном для себя плей-офф канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл 62 встречи, где забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач.

Ранее Комтуа ответил на вопрос, где может продолжить карьеру в следующем сезоне и заявил о переговорах с рядом клубов Национальной хоккейной лиги.