«Трактор» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 16:30 мск

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Сегодня, 17 мая, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Игра начнётся в 16:30 мск. Счёт в серии равный — 1-1. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру покажут телеканалы «Матч ТВ», КХЛ и «КХЛ Prime».

«Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 одержал победы над «Торпедо» (4-0), «Авангардом» (4-3) и «Салаватом Юлаевым» (4-1). Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша плей-офф КХЛ одолел владивостокский «Адмирал» (4-2), минское «Динамо» (4-1) и московское «Динамо» (4-1).

Следующие два матча команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.