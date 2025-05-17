Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пашков: когда у «Трактора» нет преимущества в скорости, он становится средней командой

Пашков: когда у «Трактора» нет преимущества в скорости, он становится средней командой
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» (1-1).

— «Трактор» понравился в первом матче финала, а вот вторая игра челябинских болельщиков должна была насторожить. Не скажу, что «Локомотив» деклассировал соперника, но преимущество Ярославля во второй встрече было ярко выраженным.

— За счёт чего?
— «Локомотив» сумел прибавить в скорости, а «Трактор» не выдержал вот этого нового темпа. Когда у Челябинска нет преимущества в скорости, он становится средней командой.

— Каким видите развитие финальной серии?
— Повторюсь, второй матч насторожил — «Трактор» побили, из-за сомнительных приёмов, возможно, потеряны Робинсон и Светлаков. Посмотрим, что будет в Челябинске. Но штабу «Трактора» нужно срочно искать какие-то новые ходы, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Это худший финал в истории КХЛ. Он точно закончится чьей-то трагедией
Это худший финал в истории КХЛ. Он точно закончится чьей-то трагедией
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android