Вратарь молодёжной сборной России заявил о продолжении карьеры в Америке

Вратарь молодёжной сборной России Мурат Шиянов рассказал, что получил предложение продолжить карьеру в США.

«После этого сезона я уезжаю в NAHL, мне пришло предложение, я очень рад туда уехать. Хочу также продолжить там учиться и, возможно, попасть потом в NCAA. Стремлюсь попасть туда.

Много людей собирается посмотреть на наши игры на «Кубке Будущего», это очень круто. Естественно, что тренировались, готовились к нему, и выходим с целью побеждать и показывать лучший хоккей», — приводит слова Шиянова «Советский спорт».

Напомним, 15 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены» стартовал «Кубок Будущего».