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Макс Комтуа назвал самую большую проблему российского хоккея

Макс Комтуа назвал самую большую проблему российского хоккея
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Форвард московского «Динамо» Макс Комтуа вновь высказался о судействе в Континентальной хоккейной лиге.

— Вы пытались говорить с судьями во время или после матчей? Что они отвечали?
— Нет, они не хотят говорить с легионерами. Даже если знают английский, игнорируют. Если ты начинаешь с ними говорить, то тебя посылают обратно на скамейку. Они ничего не хотят объяснять. Это большая проблема, — приводит слова Комтуа «ВсеПроСпорт».

В дебютном для себя плей-офф канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл 62 встречи, где забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач.

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