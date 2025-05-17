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Матвей Мичков раскрыл свою главную цель, которая была в дебютном сезоне НХЛ

Матвей Мичков раскрыл свою главную цель, которая была в дебютном сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оценил свой дебютной сезон в НХЛ и раскрыл свою главную цель, которая была у него на этом отрезке.

«Я думаю, это был отличный сезон. Но я хочу, чтобы наша команда каждый год выходила в плей-офф и боролась за Кубок Стэнли.

Конечно, я чувствую, что мог бы набрать больше очков и сыграть лучше — было много моментов, которые я не реализовал. У меня не было никаких конкретных цифр перед началом сезона, потому что я не знал, чего ожидать. Новая страна, новые люди. Моей главной целью было показать, на что я способен, и наслаждаться каждой игрой», — цитирует Мичкова RG.

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