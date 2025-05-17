«Нас немного затрясло». Нападающий «Адмирала» — о пятом матче с «Трактором» в КГ

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик высказался о поражении в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором». Дальневосточный клуб упустил преимущество в четыре шайбы и проиграл в овертайме со счётом 5:4.
– У многих болельщиков до сих пор перед глазами стоит тот самый пятый матч в Челябинске, когда вы вели 4:0, но проиграли 4:5. Сейчас пришло понимание того, что это вообще было?
– Я думал об этом… У меня нет конкретного ответа на этот вопрос. Мне кажется, нам не хватило опыта и мастерства.
– Это самое болезненное поражение в твоей карьере?
– Как минимум оно одно из самых болезненных. Но та игра не была последней в серии, ничего страшного тогда не произошло. Конечно, нам было неприятно проиграть, но ничего не было потеряно. Поговорили с ребятами в раздевалке, быстро забыли тот матч и начали готовиться к следующей игре. Надо было просто удержать это преимущество, но нас подвели удаления. Когда счёт стал 4:2, нас немного затрясло из-за нехватки опыта. А у «Трактора» очень хорошая команда с отличными исполнителями. Она этим воспользовалась, — заявил Гутик.
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