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«Нас немного затрясло». Нападающий «Адмирала» — о пятом матче с «Трактором» в КГ

«Нас немного затрясло». Нападающий «Адмирала» — о пятом матче с «Трактором» в КГ
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Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик высказался о поражении в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором». Дальневосточный клуб упустил преимущество в четыре шайбы и проиграл в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Основин – 05:22 (4x5)     0:2 Гутик (Старков) – 07:05 (5x5)     0:3 Основин (Муранов, Шевченко) – 15:57 (5x5)     0:4 Шэн (Старков) – 31:02 (5x5)     1:4 Дронов (Глотов) – 47:54 (5x4)     2:4 Светлаков – 48:31 (5x5)     3:4 Шабанов (Дронов, Кадейкин) – 51:42 (5x4)     4:4 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев, Светлаков) – 58:49 (5x5)     5:4 Дер-Аргучинцев – 61:31 (5x5)    

– У многих болельщиков до сих пор перед глазами стоит тот самый пятый матч в Челябинске, когда вы вели 4:0, но проиграли 4:5. Сейчас пришло понимание того, что это вообще было?
– Я думал об этом… У меня нет конкретного ответа на этот вопрос. Мне кажется, нам не хватило опыта и мастерства.

– Это самое болезненное поражение в твоей карьере?
– Как минимум оно одно из самых болезненных. Но та игра не была последней в серии, ничего страшного тогда не произошло. Конечно, нам было неприятно проиграть, но ничего не было потеряно. Поговорили с ребятами в раздевалке, быстро забыли тот матч и начали готовиться к следующей игре. Надо было просто удержать это преимущество, но нас подвели удаления. Когда счёт стал 4:2, нас немного затрясло из-за нехватки опыта. А у «Трактора» очень хорошая команда с отличными исполнителями. Она этим воспользовалась, — заявил Гутик.

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