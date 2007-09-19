"Автомобилист" разгромил "Южный Урал"

Екатеринбургский «Автомобилист» в матче Высшей лиги дивизиона «Восток» на своём льду разгромил орский «Южный Урал» со счётом 7:1

«Автомобилист» — «Южный Урал» 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)

1:0 Чемерилов (Деев) 18:47 ГБ

2:0 Магогин (Носов, Ситников) 19:35

3 :0 Языков (Чемерилов, Деев) 30:26

3:1 Музычко (Палкин) 31:01

4:1 Булатов (Варицкий, Трифонов) 34:59

5:1 Григорьев (Булатов, Варицкий) 37:53 ГБ

6:1 Чемерилов (Деев) 38:26

7:1 Кречин (Устюжанин, Тополь) 48:55