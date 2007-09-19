"Автомобилист" разгромил "Южный Урал"
Екатеринбургский «Автомобилист» в матче Высшей лиги дивизиона «Восток» на своём льду разгромил орский «Южный Урал» со счётом 7:1
«Автомобилист» — «Южный Урал» 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)
1:0 Чемерилов (Деев) 18:47 ГБ
2:0 Магогин (Носов, Ситников) 19:35
3 :0 Языков (Чемерилов, Деев) 30:26
3:1 Музычко (Палкин) 31:01
4:1 Булатов (Варицкий, Трифонов) 34:59
5:1 Григорьев (Булатов, Варицкий) 37:53 ГБ
6:1 Чемерилов (Деев) 38:26
7:1 Кречин (Устюжанин, Тополь) 48:55
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