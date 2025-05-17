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Илья Воробьёв рассказал, в каком случае «Локомотив» получит преимущество в финале КХЛ

Илья Воробьёв рассказал, в каком случае «Локомотив» получит преимущество в финале КХЛ
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Победитель Кубка Гагарина в качестве главного тренера «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал, в каком случае «Локомотив» получит преимущество в финальной серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (1-1).

«Обе победы были по делу: в первой игре был лучше «Трактор», а во второй «Локомотив» смял соперника, правильные голы с пятака забил, выиграл его. Будем смотреть на психологическое преимущество, у кого оно присутствует. Задачу на две игры на выезде «Трактор» выполнил, отжал один матч. Но «Локомотив», как мы знаем, всегда не лучшим образом начинает серии. И вторая игра была очень важной для них.

Если «Локомотив» так же сможет сминать соперника, тогда больше шансов у него. Если «Трактор» своё преимущество в «игровиках» вернёт обратно, как в первом матче, тогда у него будет больше шансов», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

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