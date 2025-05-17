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Мичков — о Торторелле: лучший первый тренер в НХЛ, который мог бы у меня быть

Мичков — о Торторелле: лучший первый тренер в НХЛ, который мог бы у меня быть
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков прокомментировал работу с бывшим главным тренером «лётчиков» Джоном Тортореллой.

«В мой первый сезон в НХЛ Торторелла был, вероятно, лучшим тренером, который мог бы у меня быть. С первого дня он всё чётко объяснял и всегда был со мной честен. Конечно, иногда мы не соглашались или даже спорили — это нормально. Но мы всегда говорили об этом лицом к лицу. У нас были прекрасные отношения, и я очень благодарен за то, чему он меня научил.

Я только что написал, что он был моим первым тренером в НХЛ и что я никогда его не забуду. Я поблагодарил его за то, что он всегда был честен со мной. Ничего особенного — просто то, что я действительно чувствовал. Не то чтобы [делился] секретами. Скорее советами — что делать, чего не делать, как себя вести в разных ситуациях. Он сказал мне: «Я знаю, что ты вспыльчивый парень. Мне это нравится. Ты играешь со страстью. Я такой же. Иногда это приводит к нашим стычкам». Но вне льда он очень спокоен, как и я. Иногда мы разговаривали по 15 или даже по 30 минут. Я находил эти разговоры очень полезными», — цитирует Мичкова RG.

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