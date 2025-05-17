«Без двух центров «Трактору» будет сложно». Щитов — о травмах челябинского клуба

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о травмах игроков «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1-1).

«Робинсон получил травму после эпизода с Шалуновым, у него может быть сломана ключица. Также раньше времени игру закончил Светлаков, он тоже ушёл в раздевалку, характер его травмы мы узнаем уже после серии. Без двух центров «Трактору» будет сложно. Но в такие моменты люди будут играть на уколах. Со сломанной ключицей, конечно, уже не сыграешь, но и знаю такие случаи, когда люди и с переломами, и с ушибами сильными выходили. Так что при минимальной возможности тот же Светлаков выйдет», — цитирует Щитова «ВсеПроСпорт».