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Рафик Якубов станет новым спортивным директором московского «Динамо»

Рафик Якубов станет новым спортивным директором московского «Динамо»
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Как стало известно «Чемпионату», Рафик Якубов станет новым спортивным директором московского «Динамо».

Напомним, специалист ранее работал в тольяттинской «Ладе». Якубов покинул пост спортивного директора «Лады» 12 мая 2025 года.

Отметим, что пост спортивного директора «Динамо» ранее занимал Алексей Сопин, который по ходу сезона ушёл в «Авангард» на должность генерального менеджера.

Напомним, в первом раунде плей-офф московское «Динамо» обыграло СКА в шести матчах. Во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Ак Барса» со счётом 4-2 в серии. В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 московский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии.

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