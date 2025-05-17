Дементьев: «Вашингтон» израсходовал много моральных сил и энергии в регулярке

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал вылет «Вашингтон Кэпиталз» из Кубка Стэнли после поражения в серии с «Каролиной Харрикейнз» (1-4).

«Вашингтон» очень стабильно провёл регулярный чемпионат, вся команда играла на победу, Овечкин установил рекорды. Так что, помимо физических, они много израсходовали и моральные силы и энергию, которой в плей-офф и не хватило. «Каролине» стоит отдать должное, хорошо организовали свою игру, закрыли лидеров. В этом и заключается их успех.

Свечников? Он — молодец! К сожалению, не всегда у него получалось играть стабильно, но видно, что игрок растёт, добавляет в мастерстве. Он осознаёт своё место в результатах команды», — приводит слова Дементьева «Советский спорт».