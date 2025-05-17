Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев: «Вашингтон» израсходовал много моральных сил и энергии в регулярке

Дементьев: «Вашингтон» израсходовал много моральных сил и энергии в регулярке
Комментарии

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал вылет «Вашингтон Кэпиталз» из Кубка Стэнли после поражения в серии с «Каролиной Харрикейнз» (1-4).

«Вашингтон» очень стабильно провёл регулярный чемпионат, вся команда играла на победу, Овечкин установил рекорды. Так что, помимо физических, они много израсходовали и моральные силы и энергию, которой в плей-офф и не хватило. «Каролине» стоит отдать должное, хорошо организовали свою игру, закрыли лидеров. В этом и заключается их успех.

Свечников? Он — молодец! К сожалению, не всегда у него получалось играть стабильно, но видно, что игрок растёт, добавляет в мастерстве. Он осознаёт своё место в результатах команды», — приводит слова Дементьева «Советский спорт».

Материалы по теме
Овечкин упустил последний шанс выиграть ещё один Кубок Стэнли? Что ждёт «Вашингтон» дальше
Овечкин упустил последний шанс выиграть ещё один Кубок Стэнли? Что ждёт «Вашингтон» дальше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android