Олимпийский чемпион: наш хоккей всё больше напоминает футбол, где всё внимание судейству

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о работе судей в Кубке Гагарина — 2025.

— Согласны с тем, что арбитраж — ещё более проблемное место в КХЛ?

— Не хочу в прессе ругать судей. Но считаю, что по итогам этого сезона всем ответственным людям нужно садиться за стол, обсуждать судейство и принимать решения. В нём должна быть чёткая линия. А пока, увы, — слишком много замечаний и нареканий.

И вообще это неправильно, когда подавляющая часть разговоров — об арбитрах. Наш хоккей, к сожалению, всё больше напоминает наш футбол, где всё внимание забирает на себя судейство. В футболе это проходит и, наверное, делает рейтинг — слишком невысокий там уровень игры. Но зачем всё это хоккею, где мы всё-таки держим определённую марку, — загадка, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.