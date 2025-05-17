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«Трактор» — «Локомотив»: форварды челябинского клуба Робинсон и Светлаков пропустят игру

«Трактор» — «Локомотив»: форварды челябинского клуба Робинсон и Светлаков пропустят игру
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Сегодня, 17 мая, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Игра начнётся в 16:30 мск. Счёт в серии равный — 1-1. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру покажут телеканалы «Матч ТВ», КХЛ и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Трактор» — «Локомотив» 17 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

Отметим, что нападающие челябинского клуба Чарльз Робинсон и Андрей Светлаков пропустят игру.

Состав «Трактора»:

Фото: «Трактор»

Состав «Локомотива»:

Фото: «Локомотив»

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