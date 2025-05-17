«Трактор» — «Локомотив»: форварды челябинского клуба Робинсон и Светлаков пропустят игру

Сегодня, 17 мая, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Игра начнётся в 16:30 мск. Счёт в серии равный — 1-1. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру покажут телеканалы «Матч ТВ», КХЛ и «КХЛ Prime».

Отметим, что нападающие челябинского клуба Чарльз Робинсон и Андрей Светлаков пропустят игру.

Состав «Трактора»:

Фото: «Трактор»

Состав «Локомотива»: