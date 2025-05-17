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США — Германия, результат матча 17 мая 2025, счет 6:3, ЧМ по хоккею 2025

Сборная США упустила преимущество в три шайбы, но победила команду Германии на ЧМ-2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды США и Германии. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали хоккеисты американской сборной со счётом 6:3.

ЧМ-2025 . Группа B
17 мая 2025, суббота. 13:20 МСК
США
Окончен
6 : 3
Германия
1:0 Томпсон (Веренски, Гарланд) – 01:42 (pp)     2:0 Назар (Готье) – 09:43     3:0 О'Коннор (Томпсон) – 14:17     3:1 Мик (Самански, Хюттль) – 28:43     3:2 Мюллер (Кагун, Стаховяк) – 34:43     3:3 Стаховяк (Михаэлис, Хюттль) – 35:31 (pp)     4:3 Гарланд (Келлер, Кули) – 44:50 (pp)     5:3 Кули (Гарланд, Келлер) – 56:31     6:3 Келлер (Назар, Гарланд) – 58:07    

На второй минуте первого периода Тейдж Томпсон с передач Зака Веренски и Конора Гарланда открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Фрэнк Назар с передачи Каттера Готье удвоил преимущество команды США. На 15-й минуте периода Дрю О'Коннор с передачи Тейджа Томпсона сделал счёт 3:0.

На девятой минуте второго периода Эрик Мик с передач Джоша Самански и Леона Хюттля забросил первую шайбу сборной Германии в матче. На 15-й минуте периода Йонас Мюллер с передач Доминика Кагуна и Войцеха Стаховяка сократил отставание номинальных гостей во встрече. Менее чем через минуту Войцех Стаховяк с передач Марка Михаэлиса и Леона Хюттля сделал счёт равным.

На пятой минуте третьего периода Конор Гарланд с передач Клейтона Келлера и Логана Кули вновь вывел сборную США вперёд. В конце игры Логан Кули и Клейтон Келлер установили окончательный счёт во встрече.

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