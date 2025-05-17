Сборная США упустила преимущество в три шайбы, но победила команду Германии на ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды США и Германии. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали хоккеисты американской сборной со счётом 6:3.

На второй минуте первого периода Тейдж Томпсон с передач Зака Веренски и Конора Гарланда открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Фрэнк Назар с передачи Каттера Готье удвоил преимущество команды США. На 15-й минуте периода Дрю О'Коннор с передачи Тейджа Томпсона сделал счёт 3:0.

На девятой минуте второго периода Эрик Мик с передач Джоша Самански и Леона Хюттля забросил первую шайбу сборной Германии в матче. На 15-й минуте периода Йонас Мюллер с передач Доминика Кагуна и Войцеха Стаховяка сократил отставание номинальных гостей во встрече. Менее чем через минуту Войцех Стаховяк с передач Марка Михаэлиса и Леона Хюттля сделал счёт равным.

На пятой минуте третьего периода Конор Гарланд с передач Клейтона Келлера и Логана Кули вновь вывел сборную США вперёд. В конце игры Логан Кули и Клейтон Келлер установили окончательный счёт во встрече.