Финляндия с минимальным преимуществом одолела сборную Латвии на ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Финляндии и Латвии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала финская сборная со счётом 2:1.

В первом периоде команды голов не забили.

На восьмой минуте второго периода Юусо Пярссинен с передач Ленни Хямеэнахо и Атро Леппянена открыл счёт во встрече.

На 11-й минуте третьего периода Микко Лехтонен с передач Теуво Терявяйнена и Ээли Толванена удвоил преимущество финской сборной. На 16-й минуте периода Родриго Аболс с передач Рудольфа Балцерса и Ральфа Фрейбергса сократил отставание команды Латвии до минимума.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.