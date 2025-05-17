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Финляндия — Латвия, результат матча 17 мая 2025, счет 2:1, ЧМ по хоккею 2025

Финляндия с минимальным преимуществом одолела сборную Латвии на ЧМ-2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Финляндии и Латвии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала финская сборная со счётом 2:1.

ЧМ-2025 . Группа A
17 мая 2025, суббота. 13:20 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 1
Латвия
1:0 Пярссинен (Хямеэнахо, Леппянен) – 27:37     2:0 Лехтонен (Терявяйнен, Толванен) – 50:55 (pp)     2:1 Аболс (Балцерс, Фрейбергс) – 55:09    

В первом периоде команды голов не забили.

На восьмой минуте второго периода Юусо Пярссинен с передач Ленни Хямеэнахо и Атро Леппянена открыл счёт во встрече.

На 11-й минуте третьего периода Микко Лехтонен с передач Теуво Терявяйнена и Ээли Толванена удвоил преимущество финской сборной. На 16-й минуте периода Родриго Аболс с передач Рудольфа Балцерса и Ральфа Фрейбергса сократил отставание команды Латвии до минимума.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Календарь ЧМ-2025
Таблица ЧМ-2025
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