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40-летний форвард сборной Румынии Евгений Скачков подписал контракт с австралийским клубом

40-летний форвард сборной Румынии Евгений Скачков подписал контракт с австралийским клубом
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40-летний нападающий сборной Румынии Евгений Скачков подписал контракт с австралийским «Ньюкасл Норт Старз». Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

Напомним, весной 2022 года российский хоккеист принял румынское гражданство, чтобы выступать за сборную Румынии на чемпионатах мира в низших дивизионах. С 2019 года форвард играл в Румынии. С 2021 года выступал за румынскую «Чиксереду».

В России Скачков играл за ЦСКА, «Спартак» и челябинский «Трактор». В КХЛ нападающий выступал за казанский «Ак Барс», санкт-петербургский СКА, нижегородское «Торпедо», уфимский «Салават Юлаев», «Сочи» и «Югру». Всего провёл в КХЛ 457 матчей.

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