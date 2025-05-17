Спортивный директор «Адмирала» высказался о продлении контрактов с Петуховым и Шестаковым

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков прокомментировал продление контрактов с нападающими Егором Петуховым и Аркадием Шестаковым до конца сезона-2026/2027.

«Радует, что наши лидеры согласились продлить контракты с клубом на два сезона. Переговоры были недолгими. Ребята хотят продолжить играть в нашем клубе под руководством тренерского штаба. Клуб выбрал правильное направление в прошедшем сезоне, и, надеюсь, мы уходим от такого понятия, как «команда одного сезона», — приводит слова Житкова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В составе «Адмирала» Петухов провёл 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 42 (24+42) очка. В плей-офф Егор сыграл шесть матчей, в которых отметился голом и передачей. Аркадий Шестаков присоединился к команде в прошлое межсезонье. В составе «Адмирала» нападающий набрал 29 (12+17) очков в 65 матчах регулярного чемпионата, 4 (2+2) очка в плей-офф с показателем полезности «+7».