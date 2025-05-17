Форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём намерен возобновить карьеру — Aftonbladet

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём намерен возобновить профессиональную карьеру и подписать контракт с шведским «Брюнесом». Об этом сообщает Aftonbladet.

По информации источника, соглашение 37-летнего хоккеиста с клубом будет рассчитано на один год. До перехода в НХЛ шведский форвард выступал за «Брюнес».

Бекстрём вместе с Александром Овечкиным сыграли в 1058 матчах регулярного сезона НХЛ, российский нападающий забил 279 шайб с передач шведа. Первую игру вместе они провели 5 октября 2007 года, последнюю — 29 октября 2023-го.

Напомним, в ноябре 2023 года Бекстрём приостановил карьеру из‑за травм. Срок действующего соглашения шведа с «Кэпиталз» заканчивается 30 июня 2025 года.