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«Я подвёл команду». Форвард «Трактора» Сафин — о своём удалении в концовке первого периода

«Я подвёл команду». Форвард «Трактора» Сафин — о своём удалении в концовке первого периода
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». На момент написания новости идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Кравцов (Дронов, Коростелёв) – 16:10 (5x5)     1:1 Каюмов (А. Радулов, Шалунов) – 18:49 (5x4)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 21:37 (5x5)     1:3 Кирьянов (Симашев, Фрейз) – 34:49 (5x5)     2:3 Рыков (Попов) – 43:08 (5x5)     2:4    

Первый гол «Локомотив» забил под конец первого периода в большинстве после удаления форварда «Трактора» Остапа Сафина за задержку шайбы руками. В перерыве во флеш-интервью нападающий прокомментировал данный эпизод.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Я подвёл команду, я не знал, что за это будет удаление. Могли спокойно выиграть этот период. Надо будет исправлять эту ошибку», — сказал Сафин.

Следующие два матча команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.

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