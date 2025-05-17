«Я подвёл команду». Форвард «Трактора» Сафин — о своём удалении в концовке первого периода

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». На момент написания новости идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол «Локомотив» забил под конец первого периода в большинстве после удаления форварда «Трактора» Остапа Сафина за задержку шайбы руками. В перерыве во флеш-интервью нападающий прокомментировал данный эпизод.

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«Я подвёл команду, я не знал, что за это будет удаление. Могли спокойно выиграть этот период. Надо будет исправлять эту ошибку», — сказал Сафин.

Следующие два матча команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.