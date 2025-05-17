«Трактор» — «Локомотив»: после второго периода ярославцы побеждают со счётом 3:1

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Счёт в серии равный — 1-1. После второго периода счёт 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В начале второго игрового отрезка Байрон Фрейз вывел ярославцев вперёд с передач Рихарда Паника и Никиты Кирьянова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На 15-й минуте Никита Кирьянов увеличил разрыв в счёте. Ему ассистировали Дмитрий Симашев и Байрон Фрейз.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Напомним, в первом периоде заброшенной шайбой в составе «Трактора» отметился Виталий Кравцов. В составе «Локомотива» отличился Артур Каюмов.
- 17 мая 2025
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