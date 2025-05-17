Кросби: не ожидаю, что Овечкин закончит в этом году. Он играет просто потрясающе

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби считает, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не станет завершать карьеру в Национальной хоккейной лиге по окончании нынешнего сезона.

«Я не ожидаю, что он закончит в этом году. Он играет просто потрясающе даже в таком возрасте. То, что он может сделать на льду, довольно невероятно, поэтому если он будет себя хорошо чувствовать, то продолжит играть, я уверен в этом», — приводит слова Кросби TSN.

Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в лиге за карьеру. Всего в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Александр набрал 73 (44+29) очка в 65 матчах.

В нынешнем плей-офф НХЛ Овечкин отметился пятью голами и одной результативной передачей в 10 играх. «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли во втором раунде, проиграв «Каролине Харрикейнз» со счётом 1-4 в серии.