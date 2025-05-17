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Трактор — Локомотив, результат матча 17 мая 2025, счет 2:5, плей-офф КХЛ 2024-2025

«Локомотив» уверенно победил «Трактор» и повёл в финальной серии Кубка Гагарина
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Гости одержали победу со счётом 5:2 и повели в серии — 2-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Кравцов (Дронов, Коростелёв) – 16:10 (5x5)     1:1 Каюмов (А. Радулов, Шалунов) – 18:49 (5x4)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 21:37 (5x5)     1:3 Кирьянов (Симашев, Фрейз) – 34:49 (5x5)     2:3 Рыков – 43:08 (5x5)     2:4 Каюмов (Иванов, Сергеев) – 58:23 (en)     2:5 Береглазов – 59:33 (en)    

На 17-й минуте Виталий Кравцов открыл счёт в матче с передач Григория Дронова и Никиты Коростелёва. На 19-й минуте Артур Каюмов с передач Александра Радулова и Максима Шалунова сравнял счёт. В начале второго игрового отрезка Байрон Фрейз вывел ярославцев вперёд с передач Рихарда Паника и Никиты Кирьянова.

На 35-й минуте Никита Кирьянов увеличил разрыв в счёте. Ему ассистировали Дмитрий Симашев и Байрон Фрейз. На 44-й минуте Александр Рыков с передачи Егора Попова сократил отставание. На 59-й минуте встречи Артур Каюмов отправил шайбу в пустые ворота с передачи Георгия Иванова. Пятый гол ярославцев на свой счёт записал Алексей Береглазов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующие два матча команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.

Календарь Кубка Гагарина
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