«Локомотив» уверенно победил «Трактор» и повёл в финальной серии Кубка Гагарина

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Гости одержали победу со счётом 5:2 и повели в серии — 2-1.

На 17-й минуте Виталий Кравцов открыл счёт в матче с передач Григория Дронова и Никиты Коростелёва. На 19-й минуте Артур Каюмов с передач Александра Радулова и Максима Шалунова сравнял счёт. В начале второго игрового отрезка Байрон Фрейз вывел ярославцев вперёд с передач Рихарда Паника и Никиты Кирьянова.

На 35-й минуте Никита Кирьянов увеличил разрыв в счёте. Ему ассистировали Дмитрий Симашев и Байрон Фрейз. На 44-й минуте Александр Рыков с передачи Егора Попова сократил отставание. На 59-й минуте встречи Артур Каюмов отправил шайбу в пустые ворота с передачи Георгия Иванова. Пятый гол ярославцев на свой счёт записал Алексей Береглазов.

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Следующие два матча команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.