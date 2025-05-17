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«Торпедо-Горький» одолело «Химик» в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ

«Торпедо-Горький» одолело «Химик» в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ
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В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» состоялся первый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России, в котором местный «Химик» принимал на своём льду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Гости одержали победу со счётом 3:2 и повели в серии — 1-0.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . Финал. 1-й матч
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
2 : 3
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Виноградов (Опалев, Мисников) – 07:58 (5x4)     0:2 Ильин (Артамонов, Орлович-Грудков) – 20:59 (5x5)     0:3 Чесноков (Уткин, Кодола) – 27:02 (5x5)     1:3 Пивчулин (Пашин, Корбит) – 42:04 (5x4)     2:3 Пивчулин (Егоров) – 51:34 (5x5)    

На восьмой минуте Егор Виноградов открыл счёт во встрече с передач Романа Опалева и Артёма Мисникова. На 21-й минуте Даниил Ильин удвоил преимущество нижегородцев. Ему ассистировали Никита Артамонов и Денис Орлович-Грудков. На 28-й минуте Глеб Чесноков забил третий гол гостей с передач Матвея Уткина и Владислава Кодолы.

На 43-й минуте Данил Пивчулин с передач Александра Пашина и Прохора Корбита отыграл одну шайбу хозяев. На 52-й минуте Данил Пивчулин оформил дубль с передачи Алексея Егорова.

Борьба в финальной серии Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед. Следующая встреча состоится 19 мая в Воскресенске.

Календарь плей-офф ВХЛ
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