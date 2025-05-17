Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чехия — Казахстан, результат матча 17 мая 2025, счет 8:1, ЧМ по хоккею 2025

Сборная Чехии разгромила команду Казахстана на ЧМ-2025 со счётом 8:1
Комментарии

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Чехии и Казахстана. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу со счётом 8:1 одержали чешские хоккеисты.

ЧМ-2025 . Группа B
17 мая 2025, суббота. 17:20 МСК
Чехия
Окончен
8 : 1
Казахстан
1:0 Странски (Беранек, Пирохта) – 05:19     2:0 Флек (Газда, Клапка) – 21:26     3:0 Странски (Шпачек, Шпачек) – 32:19     4:0 Червенка (Пастрняк, Крейчик) – 37:04     5:0 Клапка (Гайек) – 41:06     5:1 Колесников (Бреус, Муратов) – 47:36 (pp)     6:1 Червенка (Пирохта) – 53:13     7:1 Червенка (Нечас, Седлак) – 55:44     8:1 Клапка (Флек, Газда) – 59:22    

В составе национальной команды Чехии отличились Матей Странски (дважды), Якуб Флек, Роман Червенка (трижды), Адам Клапка (дважды). Единственную шайбу сборной Казахстана на свой счёт записал Вячеслав Колесников.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступают 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
Материалы по теме
Уникальная победа Швеции и фантастический отрезок Дании. Итоги дня на ЧМ-2025
Уникальная победа Швеции и фантастический отрезок Дании. Итоги дня на ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android