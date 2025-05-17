Сборная Чехии разгромила команду Казахстана на ЧМ-2025 со счётом 8:1

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Чехии и Казахстана. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу со счётом 8:1 одержали чешские хоккеисты.

В составе национальной команды Чехии отличились Матей Странски (дважды), Якуб Флек, Роман Червенка (трижды), Адам Клапка (дважды). Единственную шайбу сборной Казахстана на свой счёт записал Вячеслав Колесников.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступают 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.