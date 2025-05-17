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Франция — Швеция, результат матча 16 мая 2025, счет 0:4, ЧМ по хоккею 2025

Швеция всухую обыграла сборную Франции в матче чемпионата мира — 2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Швеции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 4:0 одержала шведская сборная.

ЧМ-2025 . Группа A
17 мая 2025, суббота. 17:20 МСК
Франция
Окончен
0 : 4
Швеция
0:1 Рэймонд (Карлссон, Лундестрём) – 13:27     0:2 Хейнеман (Бенгтссон, Бродин) – 14:25     0:3 Линдхольм (Баклунд, Рэймонд) – 24:39 (pp)     0:4 Лундестрём (Форсберг, Густафссон) – 44:05    

На 14-й минуте Лукас Рэймонд открыл счёт с передач Лео Карлссона и Исака Лундестрёма. Минуту спустя Эмиль Хейнеман с передач Антона Бенгтссона и Юнаса Бродина удвоил преимущество шведов. На 25-й минуте Элиас Линдхольм забросил третью шайбу в ворота Франции с передач Микаэля Баклунда и Лукаса Рэймонда. На 45-й минуте Исак Лундестрём с передач Филипа Форсберга и Эрика Густафссона установил окончательный счёт во встрече — 4:0.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступают 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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