Швеция всухую обыграла сборную Франции в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Швеции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 4:0 одержала шведская сборная.

На 14-й минуте Лукас Рэймонд открыл счёт с передач Лео Карлссона и Исака Лундестрёма. Минуту спустя Эмиль Хейнеман с передач Антона Бенгтссона и Юнаса Бродина удвоил преимущество шведов. На 25-й минуте Элиас Линдхольм забросил третью шайбу в ворота Франции с передач Микаэля Баклунда и Лукаса Рэймонда. На 45-й минуте Исак Лундестрём с передач Филипа Форсберга и Эрика Густафссона установил окончательный счёт во встрече — 4:0.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступают 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.