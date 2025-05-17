Форвард Сэм Ганье завершил карьеру и стал директором «Оттавы» по развитию игроков

Канадский нападающий Сэм Ганье завершил карьеру и стал директором «Оттавы Сеннаторз» по развитию игроков. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне 35-летний канадец провёл 19 матчей в рамках регулярного чемпионата АХЛ в составе «Бельвиль Сенаторз», в которых отметился 10 передачами.

В общей сложности хоккеист провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1043 матча за «Эдмонтон Ойлерз», «Аризону Койотс», «Филадельфию Флайерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Ванкувер Кэнакс», «Детройт Ред Уингз» и «Виннипег Джетс».

В феврале 2012 года Ганье набрал 8 (4+4) очков в матче «Эдмонтона» с «Чикаго Блэкхоукс» (8:4). Это единственный такой случай в НХЛ в XXI веке.