Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард Сэм Ганье завершил карьеру и стал директором «Оттавы» по развитию игроков

Форвард Сэм Ганье завершил карьеру и стал директором «Оттавы» по развитию игроков
Комментарии

Канадский нападающий Сэм Ганье завершил карьеру и стал директором «Оттавы Сеннаторз» по развитию игроков. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне 35-летний канадец провёл 19 матчей в рамках регулярного чемпионата АХЛ в составе «Бельвиль Сенаторз», в которых отметился 10 передачами.

В общей сложности хоккеист провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1043 матча за «Эдмонтон Ойлерз», «Аризону Койотс», «Филадельфию Флайерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Ванкувер Кэнакс», «Детройт Ред Уингз» и «Виннипег Джетс».

В феврале 2012 года Ганье набрал 8 (4+4) очков в матче «Эдмонтона» с «Чикаго Блэкхоукс» (8:4). Это единственный такой случай в НХЛ в XXI веке.

Материалы по теме
Капитан «Оттавы» установил уникальное достижение в клубной истории в плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android