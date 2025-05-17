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Овечкин назвал свою главную цель после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Овечкин назвал свою главную цель после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал свою главную цель после вылета столичного клуба из Кубка Стэнли после поражения в серии с «Каролиной Харрикейнз» (1-4).

«Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы играть дальше, и команда мне в этом поможет. Я просто хочу вернуться в следующем году и увидеть команду, способную выиграть Кубок Стэнли.

Собираюсь использовать эти пару месяцев [в межсезонье], чтобы отдохнуть, насладиться жизнью, а потом вернуться к работе. Я буду стараться изо всех сил, чтобы остаться в составе команды в 40 лет. Мне ещё нужно пройти все предсезонные тесты. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

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