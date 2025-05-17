Игорь Никитин прокомментировал победу «Локомотива» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Трактором» (5:2, 2-1) в третьем матче серии финала Кубка Гагарина.
— Очередная тяжёлая игра, справились с давлением, готовимся к следующей.
— 30-7 по силовым в первом периоде. «Трактор» вышел более агрессивным?
— Там Бенуа расскажет про соперника. Мы знали, что они будут так играть при домашних трибунах, надо было быть готовым, принимать удар на себя, парни справились.
— Полунин и Бут почему отсутствовали?
— Энергозатратная серия, поставили свежих парней. Санька катается, готовится к следующей игре, повреждения нет.
— У Радулова было рассечение, показалось, что было много крови. Как он?
— Это плей-офф, микротравмы не считаются, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 17 мая 2025
-
20:47
-
20:42
-
20:29
-
20:14
-
19:44
-
19:42
-
19:24
-
18:59
-
18:20
-
18:07
-
18:02
-
17:40
-
17:02
-
16:26
-
16:16
-
15:44
-
15:42
-
15:27
-
15:13
-
14:50
-
14:37
-
14:20
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:09
-
12:45
-
12:26
-
12:09
-
11:48
-
11:29
-
11:06
-
10:50
-
10:31
-
10:16