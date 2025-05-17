Игорь Никитин прокомментировал победу «Локомотива» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Трактором» (5:2, 2-1) в третьем матче серии финала Кубка Гагарина.

— Очередная тяжёлая игра, справились с давлением, готовимся к следующей.

— 30-7 по силовым в первом периоде. «Трактор» вышел более агрессивным?

— Там Бенуа расскажет про соперника. Мы знали, что они будут так играть при домашних трибунах, надо было быть готовым, принимать удар на себя, парни справились.

— Полунин и Бут почему отсутствовали?

— Энергозатратная серия, поставили свежих парней. Санька катается, готовится к следующей игре, повреждения нет.

— У Радулова было рассечение, показалось, что было много крови. Как он?

— Это плей-офф, микротравмы не считаются, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.