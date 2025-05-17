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Игорь Никитин прокомментировал победу «Локомотива» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Игорь Никитин прокомментировал победу «Локомотива» в третьем матче финала Кубка Гагарина
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Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Трактором» (5:2, 2-1) в третьем матче серии финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Кравцов (Дронов, Коростелёв) – 16:10 (5x5)     1:1 Каюмов (А. Радулов, Шалунов) – 18:49 (5x4)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 21:37 (5x5)     1:3 Кирьянов (Симашев, Фрейз) – 34:49 (5x5)     2:3 Рыков – 43:08 (5x5)     2:4 Каюмов (Иванов, Сергеев) – 58:23 (en)     2:5 Береглазов – 59:33 (en)    

— Очередная тяжёлая игра, справились с давлением, готовимся к следующей.

— 30-7 по силовым в первом периоде. «Трактор» вышел более агрессивным?
— Там Бенуа расскажет про соперника. Мы знали, что они будут так играть при домашних трибунах, надо было быть готовым, принимать удар на себя, парни справились.

— Полунин и Бут почему отсутствовали?
— Энергозатратная серия, поставили свежих парней. Санька катается, готовится к следующей игре, повреждения нет.

— У Радулова было рассечение, показалось, что было много крови. Как он?
— Это плей-офф, микротравмы не считаются, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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