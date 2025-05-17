Никитин — об эпизоде с Шалуновым и Робинсоном: подлости не было, большие парни столкнулись

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Трактором» (5:2, 2-1) в третьем матче серии финала Кубка Гагарина рассказал, как настраивает команду на матчи финальной серии.

— Было ощущение, что «Трактор» готов конкретно против Шалунова играть. Говорили с ним?

— Макс — взрослый парень, у нас есть люди, которые могут решить вопросы. Ну и подлости не было в прошлой игре, два больших парня столкнулись, всё по-честному было.

— Ваши игроки часто употребляют слова «бойня», «война». Это вы их так настраиваете или это их слова?

— Ребята так чувствуют, наверное, да и финал плей-офф — это не выставочные матчи. Слова не так важны, содержание должно быть, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.