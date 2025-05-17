Никитин — об эпизоде с Шалуновым и Робинсоном: подлости не было, большие парни столкнулись
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Трактором» (5:2, 2-1) в третьем матче серии финала Кубка Гагарина рассказал, как настраивает команду на матчи финальной серии.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Кравцов (Дронов, Коростелёв) – 16:10 (5x5) 1:1 Каюмов (А. Радулов, Шалунов) – 18:49 (5x4) 1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 21:37 (5x5) 1:3 Кирьянов (Симашев, Фрейз) – 34:49 (5x5) 2:3 Рыков – 43:08 (5x5) 2:4 Каюмов (Иванов, Сергеев) – 58:23 (en) 2:5 Береглазов – 59:33 (en)
— Было ощущение, что «Трактор» готов конкретно против Шалунова играть. Говорили с ним?
— Макс — взрослый парень, у нас есть люди, которые могут решить вопросы. Ну и подлости не было в прошлой игре, два больших парня столкнулись, всё по-честному было.
— Ваши игроки часто употребляют слова «бойня», «война». Это вы их так настраиваете или это их слова?
— Ребята так чувствуют, наверное, да и финал плей-офф — это не выставочные матчи. Слова не так важны, содержание должно быть, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
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