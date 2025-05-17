Главный тренер «Локомотива»: хоккей — это не компьютерная игра, важна реакция

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос, что было ключевым моментом в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (5:2, 2-1).
— Как сыграли при счёте 3:2, когда показалось, что «Трактор» мог зайти на камбэк?
— Игра показала, что парни достаточно хладнокровны, продолжали играть в свою игру. Прекрасно понимаем, во что играем. Хоккей не компьютерная игра, важна реакция на ситуацию. Сегодня парни молодчики.
— Почему дважды пропустили под занавес меньшинства?
— Тяжело назвать это системой, это хоккей. Ну две минуты оборонялись достаточно солидно, это игра.
— В прошлом матче ключевой стала игра на пятаке. Что сегодня было ключевым?
— Делаем акцент на каждом компоненте — игра на пятаке, атаки с ходу, позиционные атаки. Невозможно, чтобы всё получалось, но сегодня «Трактор» где-то поймали на контратаках. Парни молодчики, реализовали эти моменты, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 17 мая 2025
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