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Главный тренер «Локомотива»: хоккей — это не компьютерная игра, важна реакция

Главный тренер «Локомотива»: хоккей — это не компьютерная игра, важна реакция
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос, что было ключевым моментом в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (5:2, 2-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Кравцов (Дронов, Коростелёв) – 16:10 (5x5)     1:1 Каюмов (А. Радулов, Шалунов) – 18:49 (5x4)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 21:37 (5x5)     1:3 Кирьянов (Симашев, Фрейз) – 34:49 (5x5)     2:3 Рыков – 43:08 (5x5)     2:4 Каюмов (Иванов, Сергеев) – 58:23 (en)     2:5 Береглазов – 59:33 (en)    

— Как сыграли при счёте 3:2, когда показалось, что «Трактор» мог зайти на камбэк?
— Игра показала, что парни достаточно хладнокровны, продолжали играть в свою игру. Прекрасно понимаем, во что играем. Хоккей не компьютерная игра, важна реакция на ситуацию. Сегодня парни молодчики.

— Почему дважды пропустили под занавес меньшинства?
— Тяжело назвать это системой, это хоккей. Ну две минуты оборонялись достаточно солидно, это игра.

— В прошлом матче ключевой стала игра на пятаке. Что сегодня было ключевым?
— Делаем акцент на каждом компоненте — игра на пятаке, атаки с ходу, позиционные атаки. Невозможно, чтобы всё получалось, но сегодня «Трактор» где-то поймали на контратаках. Парни молодчики, реализовали эти моменты, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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