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Тренер «Трактора» Гру: «Локомотив» был спокойным, а мы пытаемся что-то придумать

Тренер «Трактора» Гру: «Локомотив» был спокойным, а мы пытаемся что-то придумать
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:5, 1-2) в третьем матче серии финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Кравцов (Дронов, Коростелёв) – 16:10 (5x5)     1:1 Каюмов (А. Радулов, Шалунов) – 18:49 (5x4)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 21:37 (5x5)     1:3 Кирьянов (Симашев, Фрейз) – 34:49 (5x5)     2:3 Рыков – 43:08 (5x5)     2:4 Каюмов (Иванов, Сергеев) – 58:23 (en)     2:5 Береглазов – 59:33 (en)    

— Думаю, у нас было много моментов, особенно во втором периоде, но они были и у соперника, которые они успешно использовали. Одна команда имеет большой опыт игры в финале, они много вынесли после 0-4 в финале. Обе команды упорно работают, но «Локомотив» делает правильные розыгрыши в правильное время, а мы постоянно пытаемся что-то придумать.

— «Локомотив» забирает игры за счёт физической силы. Как «Трактор» может нивелировать это преимущество?
— Не думаю, что соперник победил за счет этого. Они были спокойными, нужно быть спокойными с шайбой и агрессивными без шайбы. У нас это было в сериях против московского и минского «Динамо», как и в первом матче финала. «Локомотив» всегда хладнокровен с шайбой, у них опытные и габаритные игроки. Мы ведём 1:0, небольшая неразбериха, мы получаем гол, ведёт соперник.

Это опыт, из которого мы должны что-то извлечь. Мы боролись, мы играли без двух важных игроков, это была непростая задача. Мы старались победить, но этого было недостаточно. Нужно не просто создавать много эпизодов, а создавать те, что работают, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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