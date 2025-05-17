Тренер «Трактора» Гру: «Локомотив» был спокойным, а мы пытаемся что-то придумать

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:5, 1-2) в третьем матче серии финала Кубка Гагарина.

— Думаю, у нас было много моментов, особенно во втором периоде, но они были и у соперника, которые они успешно использовали. Одна команда имеет большой опыт игры в финале, они много вынесли после 0-4 в финале. Обе команды упорно работают, но «Локомотив» делает правильные розыгрыши в правильное время, а мы постоянно пытаемся что-то придумать.

— «Локомотив» забирает игры за счёт физической силы. Как «Трактор» может нивелировать это преимущество?

— Не думаю, что соперник победил за счет этого. Они были спокойными, нужно быть спокойными с шайбой и агрессивными без шайбы. У нас это было в сериях против московского и минского «Динамо», как и в первом матче финала. «Локомотив» всегда хладнокровен с шайбой, у них опытные и габаритные игроки. Мы ведём 1:0, небольшая неразбериха, мы получаем гол, ведёт соперник.

Это опыт, из которого мы должны что-то извлечь. Мы боролись, мы играли без двух важных игроков, это была непростая задача. Мы старались победить, но этого было недостаточно. Нужно не просто создавать много эпизодов, а создавать те, что работают, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.