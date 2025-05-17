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Гру — о травмированных игроках: я бы пока не ждал изменений в составе на следующий матч

Гру — о травмированных игроках: я бы пока не ждал изменений в составе на следующий матч
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Локомотива» (2:5, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина высказался о травмированных игроках челябинской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Кравцов (Дронов, Коростелёв) – 16:10 (5x5)     1:1 Каюмов (А. Радулов, Шалунов) – 18:49 (5x4)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 21:37 (5x5)     1:3 Кирьянов (Симашев, Фрейз) – 34:49 (5x5)     2:3 Рыков – 43:08 (5x5)     2:4 Каюмов (Иванов, Сергеев) – 58:23 (en)     2:5 Береглазов – 59:33 (en)    

— Оцените игру обновлённого четвертого звена.
— Хороший третий период, важная энергия, создали хороший гол, жду их в составе на прошлый матч. Выбрал Попова, потому что другие ребята не показали того, что ожидалось. Вчера я спросил у него, сможет ли он сыграть, мы ждали, что он возьмёт на себя ответственность.

— Владимир Ткачёв сказал о проблемах в прохождении средней зоны. Можно сказать, что «Локомотив» перехитрил вас здесь?
— Мы знали, что нужно будет быстро проходить среднюю зону, «Локомотив» ставит трэп. Мы не самая быстрая команда, у ребят были тяжёлые ноги, это не способствовало скорости.

— Вы говорили часто про то, что команда заигрывалась. Но не были бы нестандартные решения преимуществом против системной команды типа «Локомотива»?
— Если вы попытаетесь что-то творить при выходе «один в четыре», у вас будут проблемы. Надо завести шайбу глубоко, а потом что-то придумывать. Дело в ментальном настрое.

— Оцените вероятность участия Робинсона и Светлакова в следующей игре.
— Новостей нет. Яснее будет завтра, но пока я бы не ожидал изменений в составе на следующий матч, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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