Гру — о травмированных игроках: я бы пока не ждал изменений в составе на следующий матч

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Локомотива» (2:5, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина высказался о травмированных игроках челябинской команды.

— Оцените игру обновлённого четвертого звена.

— Хороший третий период, важная энергия, создали хороший гол, жду их в составе на прошлый матч. Выбрал Попова, потому что другие ребята не показали того, что ожидалось. Вчера я спросил у него, сможет ли он сыграть, мы ждали, что он возьмёт на себя ответственность.

— Владимир Ткачёв сказал о проблемах в прохождении средней зоны. Можно сказать, что «Локомотив» перехитрил вас здесь?

— Мы знали, что нужно будет быстро проходить среднюю зону, «Локомотив» ставит трэп. Мы не самая быстрая команда, у ребят были тяжёлые ноги, это не способствовало скорости.

— Вы говорили часто про то, что команда заигрывалась. Но не были бы нестандартные решения преимуществом против системной команды типа «Локомотива»?

— Если вы попытаетесь что-то творить при выходе «один в четыре», у вас будут проблемы. Надо завести шайбу глубоко, а потом что-то придумывать. Дело в ментальном настрое.

— Оцените вероятность участия Робинсона и Светлакова в следующей игре.

— Новостей нет. Яснее будет завтра, но пока я бы не ожидал изменений в составе на следующий матч, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.