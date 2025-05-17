Тренер «Трактора» Гру — о критике Шабанова: он одна из основных причин нашей игры в финале

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Локомотива» (2:5, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина высказался о критике в адрес форварда челябинской команды Максима Шабанова.
— Плохо получается игра в пас. С чем это связано?
— Мы играли довольно быстро. В прошлом матче в хоккей играла одна команда, этой командой были не мы. Сегодня игра шла в обе стороны, обе команды хотели играть быстро. Не могу сказать, что «Локомотив» создавал очень много моментов, но это как шахматы на льду, все хотят играть, но не у всех получается.
— Не жалеете, что Рыков не выходил в прошлых матчах?
— Нет. Он хороший игрок, каждый день он должен проявлять страсть к хоккею, сегодня он её показал.
— Есть ли у вас вопросы к лидерам? Что с Шабановым последние два матча?
— Шабанов — одна из основных причин, по которой мы играем в финале. Против него соперник играет персонально, и это один из наших лучших игроков на льду, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 17 мая 2025
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