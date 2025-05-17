Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Трактора» Гру — о критике Шабанова: он одна из основных причин нашей игры в финале

Тренер «Трактора» Гру — о критике Шабанова: он одна из основных причин нашей игры в финале
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Локомотива» (2:5, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина высказался о критике в адрес форварда челябинской команды Максима Шабанова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Кравцов (Дронов, Коростелёв) – 16:10 (5x5)     1:1 Каюмов (А. Радулов, Шалунов) – 18:49 (5x4)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 21:37 (5x5)     1:3 Кирьянов (Симашев, Фрейз) – 34:49 (5x5)     2:3 Рыков – 43:08 (5x5)     2:4 Каюмов (Иванов, Сергеев) – 58:23 (en)     2:5 Береглазов – 59:33 (en)    

— Плохо получается игра в пас. С чем это связано?
— Мы играли довольно быстро. В прошлом матче в хоккей играла одна команда, этой командой были не мы. Сегодня игра шла в обе стороны, обе команды хотели играть быстро. Не могу сказать, что «Локомотив» создавал очень много моментов, но это как шахматы на льду, все хотят играть, но не у всех получается.

— Не жалеете, что Рыков не выходил в прошлых матчах?
— Нет. Он хороший игрок, каждый день он должен проявлять страсть к хоккею, сегодня он её показал.

— Есть ли у вас вопросы к лидерам? Что с Шабановым последние два матча?
— Шабанов — одна из основных причин, по которой мы играем в финале. Против него соперник играет персонально, и это один из наших лучших игроков на льду, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Тренер «Трактора» Гру: «Локомотив» был спокойным, а мы пытаемся что-то придумать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android